колония Молочна, колония Молочна, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Молочна

Мелитопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1079Молочна (Молочная, Пришиб), колон. нем. вед. попечит. комит.при р. Молочной.473091773741Церковь лютеранская 1. Окружный приказ. Сельское училище. Ярмарок 3. Уксусный, кирпичный и черепичный заводы.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Пришибская волость
361. Пришиб (Молочна, Гофенталь), колония немцев, при реке Молочной, дворов 148, жителей 1672, волостное правление (уездный город в 48 верстах), ц., 3 школы, земская почт Показать все
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