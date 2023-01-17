Молочна
Мелитопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- колония
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1079Молочна (Молочная, Пришиб), колон. нем. вед. попечит. комит.при р. Молочной.473091773741Церковь лютеранская 1. Окружный приказ. Сельское училище. Ярмарок 3. Уксусный, кирпичный и черепичный заводы.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
361. Пришиб (Молочна, Гофенталь), колония немцев, при реке Молочной, дворов 148, жителей 1672, волостное правление (уездный город в 48 верстах), ц., 3 школы, земская почт Показать все