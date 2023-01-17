деревня Новоселова, деревня Новоселова, Касевская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Новоселова

Касевская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1232Новоселова (Притыкина), деревня.при р. Каме.2004279248263Р. — Училище. Мельниц водяных 4. Тканье кулей, рыболовство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Касевская волость
758. Новоселова (Притыкина), деревня бывшая удельная, при реке Каме, дворов 80, жителей 432, часовня, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Касевская волость
27Новоселово (Притыкино), с. при р. Каме, на прос. дор., церковь (по строен. в 1902 г.), церковно-приходская школа, 2 бак. и вин. лав.1504094241224Рыболовство
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