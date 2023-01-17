деревня Губачево, деревня Губачево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Губачево

Кинешемский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5289Губачево, д.при рч. Кинешемке.523316586
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Горковская волость
97. Губачево, деревня бывшая владельческая, при речке Кинешемке, дворов 21, жителей 72, красильный завод

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Горковская волость
Губачево д.рч. Кинешемка.6321696593158Преобладающ. промыслы по Горковской вол.: фабричн. рабочие, извоз, плотники, ткачи и домашн. прядильщики, возка, пилка и рубка дров, точильщики и чернорабочие
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Кинешемский район
588044Губачеводеревня57°23'42°07'O-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Кинешемский муниципальный район, Горковское сельское поселение
24611408131д Губачеводеревня
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