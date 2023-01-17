село Формушика, село Формушика, Аккерманский уезд, Бессарабская губерния (на 1886) — Familio

Формушика

Аккерманский уезд, Бессарабская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
252Формушика, с. каз.на лощине Формушине и при колодцах.10093278266Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Александровская волость
119. Новофармушика, село бывшее государственное, дворов 120, жителей 816, церковь православная, школа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close