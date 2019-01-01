село Мироново, Артемовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мироново

Артемовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1936Мироновское, сел.при р. Реже и рч. Шакыше.19242136388369Церковь православная 1. Училище. Кожевенных заводов 4. Овчинных заведений 3. Маслобойня 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Арамашевская волость
256. Мироновское, село бывшее государственное, при реке Реже и речке Шакыше, дворов 157, жителей 842, церковь православная, школа, 4 кожевенных заводов, 3 овч. зав.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Мироновская волость
село Мироновское683100314530133214412773[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Мироновская волость
1) с. Мироновское, на р. Реже, церк., земск. шк., библ., вол. правл., фельдш. пун., ярмарки: 23 апреля, 1 окт., 26 нояб., в 9-ю пятницу — все однодн., распл.Мироновское общество225569608Бывшие государственныеПравославныеРусские180

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Егоршинский район , Мироновский сельсовет
4. Мироново (-ское), с. 2975676251192русские1192Мироновскойр. Реж18ст. Егоршино181313131818просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артемовский район
90275Мироновосело57°29'с.ш.61°44'в.д.O-41-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артемовский
65703000241с Мироновосело

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