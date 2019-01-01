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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1936Мироновское, сел.при р. Реже и рч. Шакыше.19242136388369Церковь православная 1. Училище. Кожевенных заводов 4. Овчинных заведений 3. Маслобойня 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
256. Мироновское, село бывшее государственное, при реке Реже и речке Шакыше, дворов 157, жителей 842, церковь православная, школа, 4 кожевенных заводов, 3 овч. зав.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Мироновское683100314530133214412773[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Мироновское, на р. Реже, церк., земск. шк., библ., вол. правл., фельдш. пун., ярмарки: 23 апреля, 1 окт., 26 нояб., в 9-ю пятницу — все однодн., распл.Мироновское общество225569608Бывшие государственныеПравославныеРусские180—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Мироново (-ское), с. 2975676251192русские1192——Мироновскойр. Реж18ст. Егоршино181313131818просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90275Мироновосело57°29'с.ш.61°44'в.д.O-41-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65703000241с Мироновосело