село Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нюксеница

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Нюксеницы Ноксенской волости Великоустюгского уезда Бородина на постановление съезда по крестьянским делам об отобрании у него пожни в пол Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Нюксеница Нюксенской волости Бородина об увольнении его от должности волостного заседателя. 1897–1898 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Нюксеницы Нюксенской волости на отказ земского начальника 5 участка Великоустюгского уезда в выдаче разрешения на заготовку шпал в их наделе. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Усть-Городищенской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10668Нюксеница, д. каз.при р. Сухоне.17317347137170

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Нюксенская волость
деревня Нюксеница20311141032568182419773801

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Нюксенская волость
2626НюксеницаНюксенское.Богоявленскийбывшие государственные15585277264

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
9187Нюксеницасело60°25'с.ш.44°15'в.д.P-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Нюксенское сельское поселение
19636444101с Нюксеницасело

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