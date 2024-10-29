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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Нюксеницы Ноксенской волости Великоустюгского уезда Бородина на постановление съезда по крестьянским делам об отобрании у него пожни в пол Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Нюксеница Нюксенской волости Бородина об увольнении его от должности волостного заседателя. 1897–1898 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Нюксеницы Нюксенской волости на отказ земского начальника 5 участка Великоустюгского уезда в выдаче разрешения на заготовку шпал в их наделе. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Усть-Городищенской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10668Нюксеница, д. каз.при р. Сухоне.17317347137170
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Нюксеница20311141032568182419773801—
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2626НюксеницаНюксенское.Богоявленскийбывшие государственные155—85277264
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9187Нюксеницасело60°25'с.ш.44°15'в.д.P-38-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19636444101с Нюксеницасело