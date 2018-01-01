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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1163Водяной Буерак (Штефан), колон. нем.при рч. Водяном Буераке.5144130868888Церковь лютеранская 1. Училище. Завод 1. Маслобоен 11.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
605. Водяной Буерак (Стефан), селение колонистов, дворов 155, жителей 1553, церковь лютеранская, школа, лавка, кожевня, красильня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14217Воднобуерачноесело50°33,0' с.ш.45°38,0' в.д.M-38-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18618412101с Воднобуерачноесело