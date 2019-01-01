село Петропавловка, село Петропавловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии староверов, духоборов и молокан
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Подберезного Гавриила Павловича. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Подберезного Николая Андреевича. 1903 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Подберезного Руды Андреевича. 1903 г. // Гос. архив Во Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Селиванова Филиппа Максимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
936Петропавловка, слоб. каз.при ррч. Криуше и Толучеевке.30станов. кварт.61021062525Церковь православная. Молитвенный дом. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петро-Павловская волость
428. Петро-Павловка, слобода бывшая государственная, при речках Подгорной и Криуше, дворов 760, жителей 4929, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви п Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петропавловская волость
Петропавловка5491слободаПетропавловскаго9174887

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петропавловская волость
слобода Петропавловка
Воронежская губерния, Богучарский уезд
слобода Петропавловка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
6278Петропавловкасело50°06'с.ш.40°53'в.д.M-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
20637436101с Петропавловкасело
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