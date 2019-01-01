- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Подберезного Гавриила Павловича. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Подберезного Николая Андреевича. 1903 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Подберезного Руды Андреевича. 1903 г. // Гос. архив Во Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Петропавловки Петропавловской волости Богучарского уезда Селиванова Филиппа Максимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
936Петропавловка, слоб. каз.при ррч. Криуше и Толучеевке.30станов. кварт.61021062525Церковь православная. Молитвенный дом. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
428. Петро-Павловка, слобода бывшая государственная, при речках Подгорной и Криуше, дворов 760, жителей 4929, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви п Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Петропавловка5491слободаПетропавловскаго9174887
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Петропавловка
слобода Петропавловка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6278Петропавловкасело50°06'с.ш.40°53'в.д.M-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637436101с Петропавловкасело