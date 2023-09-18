деревня Слобода, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Слобода

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Никольского уезда Городецкой вол. д. Федяево о взыскании ими денег с крестьян д. Жуково за изруб изгороди. 1886–1887 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Федяевой Городецкой волости Никольского уезда П. М. Тетерина на неправильное устранение его от хозяйства и имения в пользу его сыновей. 18 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6321Федяево Раменье (Слободка), д. каз.при ключе.7054218278

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Городецкая волость
Федяева706

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
33618Слободадеревня60°02'с.ш.45°52'в.д.P-38-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Кичменгское сельское поселение
19630422281д Слободадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.