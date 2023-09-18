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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Никольского уезда Городецкой вол. д. Федяево о взыскании ими денег с крестьян д. Жуково за изруб изгороди. 1886–1887 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Федяевой Городецкой волости Никольского уезда П. М. Тетерина на неправильное устранение его от хозяйства и имения в пользу его сыновей. 18 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6321Федяево Раменье (Слободка), д. каз.при ключе.7054218278
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Федяева706
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33618Слободадеревня60°02'с.ш.45°52'в.д.P-38-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630422281д Слободадеревня