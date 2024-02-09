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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Верепья, Гатчинской волости, Царскосельского уезда, С. Сойта в д. Глумицы. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина дер. Веретье Гатчинской волости Царскосельского уезда Ф. Сойта на земского начальника 4-го участка. 1901–1904 гг. // Центральный государственный ист Показать все
По ходатайству крестьян дер. Веретье Сосницкой вол. Царскосельского уезда о предоставлении им земли и материалов для постройки училища. 1909 г. // Центральный государстве Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Вереппи д.453 стан20264 участок36Красное Село.
Верепье д.482 стан27263 участок26станция Елизаветино, Северо-Западной железной дороги