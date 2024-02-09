деревня Никитино, деревня Никитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Никитино

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о непринятии арестанта крестьянина дер. Никитино Середской волости Даниловского уезда Аввакума Федоровича Косарева в № 1 сельское общество по приговору волостного сх Показать все
Дело о переделе земли селения Никиткино Середской волости. 1925–1930 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-681. Опись 1. Дело 3.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1439Никитино, д. каз.при р. Касти.2717203253
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Середская волость
д. НикитиноVII. Середское общество287117Середской (Федоровский) приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
385212Никитинодеревня58°01'с.ш.40°24'в.д.O-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Середское сельское поселение
78615470448д Никитинодеревня
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