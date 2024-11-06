село Басмановское, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Басмановское

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9385Басмановское, сел.при рч. Беляковке.5960187512612Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Басмановская волость
1869. Басмановское, село бывшее государственное, при речке Беляковке, дворов 266, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 59 верстах), церковь православная, 8 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Шадринский уезд, Басмановская волость
село Басмановское43831686981108273230855817[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Басмановская волость
1) с. Басмановское на р. Беляковке; прав. церк., зем. шк., вол. пр.; зем. ст., еженедельн. базар по пятницам, ярмарки: Богоявленская 6 января, Троицкая двухдн., Ильинская Показать все Басмановское общество324673739Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские65

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Буткинский район , Басмановский сельсовет
1. Басмановское, с. 3668109341744русские1744Басмановскойр. Беляковка13ст. Поклевская53641310135313большойкооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
38007Басмановскоесело56°37'с.ш.63°41'в.д.O-41-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000496с Басмановскоесело

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