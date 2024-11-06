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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9385Басмановское, сел.при рч. Беляковке.5960187512612Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1869. Басмановское, село бывшее государственное, при речке Беляковке, дворов 266, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 59 верстах), церковь православная, 8 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Басмановское43831686981108273230855817[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Басмановское на р. Беляковке; прав. церк., зем. шк., вол. пр.; зем. ст., еженедельн. базар по пятницам, ярмарки: Богоявленская 6 января, Троицкая двухдн., Ильинская Показать все Басмановское общество324673739Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские65—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Басмановское, с. 3668109341744русские1744——Басмановскойр. Беляковка13ст. Поклевская53641310135313большойкооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38007Басмановскоесело56°37'с.ш.63°41'в.д.O-41-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000496с Басмановскоесело