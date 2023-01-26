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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9389Трехъозерная (с выс. Новым-Верхним), дер.при рч. Беляковке.6058184509571
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1873. Трех-Озерная, деревня бывшая государственная, при речке Беляковке и озз., дворов 252, жителей 1219
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) д. Трех-Озерная на оз. Трех-Озерном, зем. школа, распл.Трех-Озерское общество106223232Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские616
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692836Трёхозёрнаядеревня56°38'с.ш.63°36'в.д.O-41-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000396д Трехозернаядеревня