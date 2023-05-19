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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1720Троицкое, с. южн. пос.при рч. Гнилом Еланце.7757181651679Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
531. Троицкое, село бывшее государственное, при реке Буге и речке Еланце, дворов 353, жителей 1546, церковь православная, школа, 3 лавки, 3 известковые печи.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Троицкое (сельское общество)568168416343318
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16399Троїцькеселоцентр сільської радир-н Новоодеськийсільрада Троїцька