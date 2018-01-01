рабочий посёлок Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Елань

Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
555Елань, сл. каз.при рр. Елани и Терсе.1509084133753589Церквей православных 2. Сельское училище. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Еланская волость
141. Елань, слобода бывшая владельческая и государственная, при речках Елани и Терсе, дворов 1462, жителей 8207, волостное правление (уездный город в 150 верстах), 3 церк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Еланская волость
слобода Елань 4233762532110495250019953сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Еланский район
12890Еланьраб.посёлок50°57,0' с.ш.43°44,0' в.д.M-38-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Еланский муниципальный район, Еланское городское поселение
18610151051рп Еланьрабочий поселок

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