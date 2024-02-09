село Липовское, село Липовское, Режевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Липовское

Режевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2142Липовское (Липовка), сел.при рч. Бобровке.10441163484474Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Липовская волость
476. Липовское (Липовка), село бывшее государственное, при речках Липовке и Бобровке, дворов 192, жителей 1029, волостное правление (уездный город в 104 верстах), церковь Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Липовская волость
1) с. Липовское. на р. Липовке, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. стан., трехдневн. ярмарк.: 20 июля, 27 сентября, 23 декабря, распл.Липовское общество317740772Бывшие государственныеПравославныеРусские86

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Липовская волость
село Липовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Режевский район
692802Липовскоесело57°27'с.ш.61°10'в.д.O-41-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Режевской
65720000221с Липовскоесело
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