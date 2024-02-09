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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2142Липовское (Липовка), сел.при рч. Бобровке.10441163484474Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
476. Липовское (Липовка), село бывшее государственное, при речках Липовке и Бобровке, дворов 192, жителей 1029, волостное правление (уездный город в 104 верстах), церковь Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Липовское. на р. Липовке, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. стан., трехдневн. ярмарк.: 20 июля, 27 сентября, 23 декабря, распл.Липовское общество317740772Бывшие государственныеПравославныеРусские86—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Липовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692802Липовскоесело57°27'с.ш.61°10'в.д.O-41-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65720000221с Липовскоесело