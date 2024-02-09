село Эльхотово, село Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019) — Familio

Эльхотово

Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Северной Осетии

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владикавказский округ
56Эльхотово, с. на правом берегу Терека.217683619осетинысуннитыМечетей 2. Паромная переправа. В расстоянии одной версты от железно-дорожн. станции Эльхотово, 3кл., в 600 в. от Ростова.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Владикавказский округ, Эльхотовское сельское правление
село Эльхотово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Северная Осетия - Алания, Кировский район
12983Эльхотовосело43°20'44°12'K-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Северная Осетия-Алания, Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение
90625477101с Эльхотовосело
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