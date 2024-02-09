деревня Дертины, деревня Дертины, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Дертины

Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О рассмотрении плана дер. Дертины Феофиловской волости Лужского у. ; план. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опи Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Дертина, Феофиловской волости, Лужского уезда, И. Дмитриевым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Дертины, Феофиловской волости, Лужского уезда, Ф. Федоровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином с. Дертин, Феофиловской волости, Лужского уезда, Г. Федоровым. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По прошению крестьян д. Дертины Феофиловской волости Лужского уезда о переделе земли. 1902–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2361Дертина, д. вл.при колодцах.681945159122
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Феофиловская волость
290. Дертина, деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 87, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Феофиловская волость
Дертины д. 685 стан1187 участок20почтово-телеграфная контора Струги.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Струго-Красненский район
61331Дертиныдеревня58°14'с.ш.29°36'в.д.O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Струго-Красненский муниципальный район, Сельское поселение Новосельская волость
58656443117д Дертиныдеревня
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