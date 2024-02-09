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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Дертины Феофиловской волости Лужского у. ; план. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опи Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Дертина, Феофиловской волости, Лужского уезда, И. Дмитриевым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Дертины, Феофиловской волости, Лужского уезда, Ф. Федоровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином с. Дертин, Феофиловской волости, Лужского уезда, Г. Федоровым. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По прошению крестьян д. Дертины Феофиловской волости Лужского уезда о переделе земли. 1902–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2361Дертина, д. вл.при колодцах.681945159122Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
290. Дертина, деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 87, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дертины д. 685 стан1187 участок20почтово-телеграфная контора Струги.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61331Дертиныдеревня58°14'с.ш.29°36'в.д.O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58656443117д Дертиныдеревня