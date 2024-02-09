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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1048Богородское (Шумбуть, Воронцов Завод), с. вл.при рч. Шумбуте.7242208690830Церковь православная 1. Завод винокуренный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
517. Шумбут, село бывшее владельческое, при речке Шумбуте, дворов 235, жителей 1268, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, 10 лавок, сол Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Шумбут
село Шумбут
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Воронцов завод, Шумбутскойсм. с. ШумбутПоказать скан
с. Шумбут, Шумбутскойрусские1359Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ШомбытШумбутТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189978Шумбутсело55°34'50°42'N-39-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Шумбутское сельское поселение
92650488101с Шумбутсело