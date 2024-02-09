село Шумбут, село Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Шумбут

Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1048Богородское (Шумбуть, Воронцов Завод), с. вл.при рч. Шумбуте.7242208690830Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Шумбутская волость
517. Шумбут, село бывшее владельческое, при речке Шумбуте, дворов 235, жителей 1268, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, 10 лавок, сол Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Шумбутская волость
село Шумбут
Казанская губерния, Лаишевский уезд
село Шумбут

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Шумбутская волость
с. Воронцов завод, Шумбутскойсм. с. Шумбут
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с. Шумбут, Шумбутскойрусские1359
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ШомбытШумбутТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
189978Шумбутсело55°34'50°42'N-39-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Шумбутское сельское поселение
92650488101с Шумбутсело
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