село Шереметьева Песочня, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Шереметьева Песочня

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
127Шереметьева Песочня (Большая Песочня), с. вл.при прудах.51430139144Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
132. Шереметева Песочня, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 305, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
Шереметьева-Песочня, Исленьево тож село60836524723948655Ямская слободаЦерк. кам., учил. земск., ветрян. мельница
Шереметьево-Песочня княгини Барятинской бывш. Титовой влад. ус.608432693555Ямская слобода

Мы используем куки для улучшения работы сайта.