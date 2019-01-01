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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Пыркино Проказнинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3560.
Воронин Павел Кузьмич, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 75.
Воронин Филипп, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 76.
Глазунов Евстафий Григорьевич, отставной рядовой с. Пыркино Проказнинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 87.
Елфимов Фрол Федорович, отставной солдат из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1916–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 164.
Колотилкин Никита Максимович, отставной нижний чин из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 2 Показать все
Косов Иван Федорович, отставной унтер-офицер из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 265.
Образцов Никита Григорьевич, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 419.
Солдатов Василий Григорьевич, отставной рядовой с. Пыркино Проказнинской волости. 1915–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 524.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1044Пыркино (Архангельское), с. вл.при р. Суре.4016123384426Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Пыркин и Д. Елана13Мих. Мих. Устинов5844143
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
568. Пыркино (Христорожественское), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 145, жителей 997, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46947Пыркиносело53°28'45°08'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613422101с Пыркиносело