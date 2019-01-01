Где упоминается данное место

Сельскохозяйственная перепись с. Пыркино Проказнинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3560.

Воронин Павел Кузьмич, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 75.

Воронин Филипп, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 76.

Глазунов Евстафий Григорьевич, отставной рядовой с. Пыркино Проказнинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 87.

Елфимов Фрол Федорович, отставной солдат из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1916–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 164.

Колотилкин Никита Максимович, отставной нижний чин из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 2 Показать все

Косов Иван Федорович, отставной унтер-офицер из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 265.

Образцов Никита Григорьевич, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 419.