село Пыркино, село Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Пыркино

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Пыркино Проказнинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3560.
Воронин Павел Кузьмич, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 75.
Воронин Филипп, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 76.
Глазунов Евстафий Григорьевич, отставной рядовой с. Пыркино Проказнинской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 87.
Елфимов Фрол Федорович, отставной солдат из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1916–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 164.
Колотилкин Никита Максимович, отставной нижний чин из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 2 Показать все
Косов Иван Федорович, отставной унтер-офицер из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1911 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 265.
Образцов Никита Григорьевич, отставной рядовой из крестьян с. Пыркино Проказнинской волости. 1914 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 419.
Солдатов Василий Григорьевич, отставной рядовой с. Пыркино Проказнинской волости. 1915–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 524.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1044Пыркино (Архангельское), с. вл.при р. Суре.4016123384426Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Пыркин и Д. Елана13Мих. Мих. Устинов5844143

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Проказнинская волость
568. Пыркино (Христорожественское), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 145, жителей 997, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
46947Пыркиносело53°28'45°08'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Проказнинский сельсовет
56613422101с Пыркиносело
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