деревня Дерново, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Дерново

Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О формальном отмежевании крестьянского надела д. Дерново Усадище-Масельгской волости Новоладожского уезда. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О перечислении крестьянина д. Дерново Усадище-Массельгской волости Новоладожского уезда С. Алексеева в д. Кулаково. 1898 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2928Дерново, д. вл.при колодце.635071417Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Усадище-Масельская волость
Дерново д.335 стан1883 участок18станция Колчаново.

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