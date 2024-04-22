село Алешня, село Алешня, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Алешня

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
493Алешня, с. вл.при р. Мохе.181335134152Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
С. Алешна. Д. Меркулова, Герасимова, Близна8Соф. Ив. Бруммер4603108

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Алешинская волость
110. Алешня и Богдановка, село и деревня бывшая владельческая, дворов 49, жителей 379, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная. В 2 верстах Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Алешенская волость
Алешня (село)15Город Болхов

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Алешинская волость
село Алешня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
291102Алешнясело53°33'с.ш.35°57'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Гнездиловское сельское поселение
54604413106с Алешнясело
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