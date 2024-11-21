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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1866Нижнесинячихинск, зав.при рч. Синячихе и пруде.14010228620643Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
340. Нижне-Синячихинский завод, село бывшее владельческое, при речке Синячихе и пруде, дворов 230, жителей 2464, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церков Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нижне-Синячихин. зав. 73357618577148016273107[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Нижне-Синячихинский с выселками: Балакинским и Фурминским, при р. Синячихе. Завод недействующий, принадлежит к Алапаевскому горнозаводскому округу наследников С. Показать все Нижне-Синячихинское общество3749701000Горно заводск.ПравославныеРусские150—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
5. Нижняя Синячиха (Старая-), с. 3957418881629русские1620цыгане7Н.-Синячихин. р. Синячиха13ст. Алапаевск1313137137тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688830Нижняя Синячихасело57°57'с.ш.61°46'в.д.O-41-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000431с Нижняя Синячихасело