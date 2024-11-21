село Нижняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Нижняя Синячиха

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1866Нижнесинячихинск, зав.при рч. Синячихе и пруде.14010228620643Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Синячихинская волость
340. Нижне-Синячихинский завод, село бывшее владельческое, при речке Синячихе и пруде, дворов 230, жителей 2464, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церков Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Синячихинская волость
село Нижне-Синячихин. зав. 73357618577148016273107[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Синячихинская волость
1) зав. Нижне-Синячихинский с выселками: Балакинским и Фурминским, при р. Синячихе. Завод недействующий, принадлежит к Алапаевскому горнозаводскому округу наследников С. Показать все Нижне-Синячихинское общество3749701000Горно заводск.ПравославныеРусские150

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Алапаевский район , Нижнесинячихинский сельсовет
5. Нижняя Синячиха (Старая-), с. 3957418881629русские1620цыгане7Н.-Синячихин. р. Синячиха13ст. Алапаевск1313137137тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
688830Нижняя Синячихасело57°57'с.ш.61°46'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000431с Нижняя Синячихасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.