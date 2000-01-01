- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1942Нижнее Гнилое (Нижняя Гнилая), с. каз.при рч. Гнилуше.172991655768Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
888. Н. Гнилое, село бывшее государственное, при речке Н. Гнилой, дворов 248, жителей 1799, церковь православная, тржк. 4-го июня и 1-го окт.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Нижне-Гнилое2473селоГнилушенск.2211754
Священ. с. Нижне-Гнилова.2514владельческая усадьба—15