село Нижнее Гнилое, село Нижнее Гнилое, Нижнедевицкий уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Нижнее Гнилое

Нижнедевицкий уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
1942Нижнее Гнилое (Нижняя Гнилая), с. каз.при рч. Гнилуше.172991655768Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Ясеневская волость
888. Н. Гнилое, село бывшее государственное, при речке Н. Гнилой, дворов 248, жителей 1799, церковь православная, тржк. 4-го июня и 1-го окт.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Ясеновская волость
Нижне-Гнилое2473селоГнилушенск.2211754
Священ. с. Нижне-Гнилова.2514владельческая усадьба15
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