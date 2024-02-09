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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
631Криуляны, м. вл. и рез.при р. Днестре.35350560540Церковь православ. 1, Еврейский молитвен. дом 1. Завод 1. Паромная переправа. Еженедельные базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
362. Криуляны, село резешей, при реке Днестре, дворов 344, жителей 611, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, молитвенный дом, школа, па Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Криуляны
местечко Криуляны
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
поселок городского типа Криуляны2861451
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
КриуленьCriuleni