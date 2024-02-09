город Криуляны, город Криуляны, Криулянский район (на 2017) — Familio

Криуляны

Криулянский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
631Криуляны, м. вл. и рез.при р. Днестре.35350560540Церковь православ. 1, Еврейский молитвен. дом 1. Завод 1. Паромная переправа. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Криулянская волость
362. Криуляны, село резешей, при реке Днестре, дворов 344, жителей 611, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, молитвенный дом, школа, па Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Криулянская волость
местечко Криуляны
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд
местечко Криуляны

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Криулянский район
поселок городского типа Криуляны2861451

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Криулянский район
КриуленьCriuleni
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