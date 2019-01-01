деревня Аполец, Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Аполец

Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Велильская волость
448. Аполец, село бывшее владельческое, дворов 6, жителей 26, церковь православная, обыв. ст. 2 лвк, тржки 9 мая, 8 июля, 18 авг. 22 окт. и 6 дек.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Велильская волость
8Аполец (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Акуловского и разн. лиц13132641678114земледелиеДомянско- Холмский тракт.ручей Строков.Церковь, фельдшерский пункт, земская конная станция, 2 мелочные лавки, казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Холмский район
60048Аполецдеревня57°07'00"31°48'00"O-36-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Тогодское сельское поселение
49647402106д Аполецдеревня

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