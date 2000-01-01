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Лапеница-Большая

Изабелинская волость, Волковыский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Изабелинская волость
271. Лопеница, местечко бывшее владельческое, при реке Хоружевке, дворов 23, жителей 253, церковь православная, синагога, еврейский молитвенный дом, баня, 2 лавки, кузниц Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Изабелинская волость
Лапеница-БольшаяЦерк. причт30211818Волковыск
Лапеница-БольшаяИмение45211515Волковыск
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