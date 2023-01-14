село Васильевское, село Васильевское, Лихвинский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Васильевское

Лихвинский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1506Васильевское, с. вл.при рч. Черепети.18228165160Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Васильевская волость
409. Васильевское, село бывшее владельческое, при речке Черепети, дворов 36, жителей 240, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 3 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Васильевская волость
село Васильевское
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