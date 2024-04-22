село Голосновка, село Голосновка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Голосновка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Голосновки Голосновской волости Землянского уезда Алексея Митрофановича Адамова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1545Голая Снова, с. каз.при рч. Голой Снове.15372359391009Церковь православная.
1546Голая Снова, сц. вл.при рч. Голой Снове.153763938

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
657. Голая Снова, село бывшее владельческое, при речке Голой Снове, дворов 302, жителей 2239, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 2 ла Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
Голая Снова1906селоГолосновск.3942815

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Землянский уезд, Голосновская волость
село Голая-Снова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7888Голосновкасело52°01'с.ш.38°34'в.д.N-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Новосильское сельское поселение
20649456116с Голосновкасело
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