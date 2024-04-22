- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Голосновки Голосновской волости Землянского уезда Алексея Митрофановича Адамова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1545Голая Снова, с. каз.при рч. Голой Снове.15372359391009Церковь православная.
1546Голая Снова, сц. вл.при рч. Голой Снове.153763938
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
657. Голая Снова, село бывшее владельческое, при речке Голой Снове, дворов 302, жителей 2239, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 2 ла Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Голая Снова1906селоГолосновск.3942815
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Голая-Снова
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7888Голосновкасело52°01'с.ш.38°34'в.д.N-37-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649456116с Голосновкасело