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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1870Башкирка (Старая Башкирка), дер.при рч. Башкирке.2136388287346Часовня православная 1. Волостное правление. Земская станция. Кирпичных заводов 3. Мельниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
260. Старая Башкирка (Башкирка), село бывшее государственное, при речке Башкирке, дворов 135, жителей 675, волостное правление (уездный город 230 в.), церковь православна Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Башкарское, на р. Башкарке, церк., земск. шк., зем. библ., вол. правл., фельдш. пунк., ветерин. и зем. ст., телефон, торжк.: 17 янв. и 23 июня, распл.Башкарское общество217160451Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские200—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37887Башкаркасело57°38'с.ш.60°53'в.д.O-41-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000316с Башкаркасело