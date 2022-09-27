село Башкарка, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Башкарка

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1870Башкирка (Старая Башкирка), дер.при рч. Башкирке.2136388287346Часовня православная 1. Волостное правление. Земская станция. Кирпичных заводов 3. Мельниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкирская волость
260. Старая Башкирка (Башкирка), село бывшее государственное, при речке Башкирке, дворов 135, жителей 675, волостное правление (уездный город 230 в.), церковь православна Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкарская волость
1) с. Башкарское, на р. Башкарке, церк., земск. шк., зем. библ., вол. правл., фельдш. пунк., ветерин. и зем. ст., телефон, торжк.: 17 янв. и 23 июня, распл.Башкарское общество217160451Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские200

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
37887Башкаркасело57°38'с.ш.60°53'в.д.O-41-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000316с Башкаркасело

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