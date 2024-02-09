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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о деревне Белиловке Белиловской волости Бердичевского округа Киевской губернии Украинской ССР. 1924 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р5677. Опись 5. Д Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
167. Белиловка, местечко бывшее государственное, при речке Раставице, дворов 506, жителей 4678, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, к Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Белиловка м.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Белиловка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-7896Білилівкаселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Білилівська