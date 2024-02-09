село Белиловка, село Белиловка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Белиловка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о деревне Белиловке Белиловской волости Бердичевского округа Киевской губернии Украинской ССР. 1924 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р5677. Опись 5. Д Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Белиловсная волость
167. Белиловка, местечко бывшее государственное, при речке Раставице, дворов 506, жителей 4678, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, к Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Белиловская волость
Белиловка м.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Белиловская волость
местечко Белиловка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7896Білилівкаселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Білилівська
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