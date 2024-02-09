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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1738Старые Виры, д. каз. и вл.при рч. Вире.281760328329Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Курская губерния, Путивльский уезд
Сц. Старые Виреи с пустошью Курдюмовой5Яков. Яков. Воропанов70—8
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
759. Ст. Вирки (Виры), деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Вире, дворов 118, жителей 734, 11 ветряных мельниц
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старые Виры д.38583691Земского начальника: 3. Судебного следователя: Пут. У. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 11.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-20847Старі Виркиселор-н Білопільськийсільрада Нововирківська