село Старые Вирки, село Старые Вирки, Сумська область (на 2018) — Familio

Старые Вирки

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Путивльский уезд
1738Старые Виры, д. каз. и вл.при рч. Вире.281760328329
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Курская губерния, Путивльский уезд
Сц. Старые Виреи с пустошью Курдюмовой5Яков. Яков. Воропанов708

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Путивльский уезд, Глушецкая волость
759. Ст. Вирки (Виры), деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Вире, дворов 118, жителей 734, 11 ветряных мельниц

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Путивльский уезд, Глушецкая волость
Старые Виры д.38583691Земского начальника: 3. Судебного следователя: Пут. У. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 11.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20847Старі Виркиселор-н Білопільськийсільрада Нововирківська
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