станица Пшехская, станица Пшехская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Пшехская

Белореченский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Закубанский уезд
4646Пшехская станицана левом берегу р. Пшехи70216385781752малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 2, бакалейных 2, питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 2. Базары по воскресеньям. Ярмарка 1 — Александровская Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Белореченский район
159853Пшехскаястаница44°42'00"39°48'00"L-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Пшехское сельское поселение
3608410101ст-ца Пшехская#Н/Д
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