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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
811Хомбус-Батырево, с. удел.на л. б. рч. Хорлы.974572196214Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
462. Хомбусь-Батырево, село бывшее удельное, при речке Хорле, дворов 57, жителей 250, волостное правление (уездный город в 93 верстах), церковь православная, школа, краси Показать все
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
405Хомбусь-Батырево, село, при рч. Хоранле; н. ч.1479085237272
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141435Хомбусь-Батыревосело55°18'с.ш.47°06'в.д.N-38-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский муниципальный район, Чувашско-Тимяшское сельское поселение
97613455121с Хомбусь-Батыревосело