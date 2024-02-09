село Карловка, село Карловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Карловка

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о Демине Захаре Тихоновиче, крестьянине Самарской губ., Николаевского у., Любицкой вол., с. Карловки, привлекавшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Российской Фед Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1795Карловка, с. каз.при р. Чалыкле.5765108399437Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Любицкая волость
945. Карловское, село бывшее государственное, при речке Б. Челыкле, дворов 164, жителей 1063, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Любицкая волость
С. Карловка Б. госуд. Рус. Прав.44871605015224840561

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
44173Карловкасело51°48'с.ш.49°31'в.д.M-39-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Рахмановское сельское поселение
63637470141с Карловкасело
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