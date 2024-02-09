железнодорожная станция Леонтьево, железнодорожная станция Леонтьево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Леонтьево

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
4164Леонтьево, с. каз.при оз. Мстине.102787200238Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Доркская (Дорская) волость
899. Леонтьево, село бывшее государственное, дворов 73, жителей 485, 2 церкви православных, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Доркская волость
17Леонтьево861

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
801613Леонтьевож.-д.ст.(нп)57°38'34°27'O-36-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Солнечное сельское поселение
28612431161ж/д ст Леонтьевожелезнодорожная станция
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