деревня Буда 3, деревня Буда 3, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Буда 3

Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Трокская волость
Буда 3-я, д., жит. 35 (18 м. 17 ж.), дес. 36, рав. см. пред.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė, Trakų seniūnija
Būdos III k.
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