село Орловка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Орловка

Городищенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2069Орловка (Собачья Балка), с. каз.при руч. Верхней Мечетке.1414153609602Церковь православная 1. Мельниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Ерзовская волость
1069. Орловка (Собачья Балка), село бывшее государственное, при речке Водяной, дворов 181, жителей 1488, церковь православная, 19 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Городищенский район
13845Орловкасело48°51,0' с.ш.44°32,0' в.д.M-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение
18605429101с Орловкасело

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