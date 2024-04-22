деревня Хмелище, деревня Хмелище, Новоржевский уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Хмелище

Новоржевский уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Новоржевский уезд
5359Хмелище, дер.при рч. Верже.2222204541

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Жадрицкая волость
164. Хмелищи, деревня бывшая владельческая, при речке Веряге, дворов 19, жителей 116, синагога, лавка
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