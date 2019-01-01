село Сандерки, село Сандерки, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Сандерки

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сандерки Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3554.
Бажанова Наталья Андреевна, вдовая солдатка с. Верхозовка (Сандерки) Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 27.
Кондраков Иван Михайлович, отставной ефрейтор с. Сандерки Ново-Кутлинской волости. 1912 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 246.
Столяров Николай Петрович, отставной канонир с. Сандерки Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 537.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1051Сандерки (Верхозовка, Никольское), с. вл.при оз. Сандерке.43445199230Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Никольское, Сондерки тож34Анд. Ив. Барышников12032
С. Никольское, Сондерки тож34Анд. Ив. Барышников12032

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Ново-Кутлинская волость
564. Сандерки (Верхозовка, Никольское), село бывшее владельческое, дворов 55, жителей 333, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47185Сандеркисело53°37'45°17'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Лунинский сельсовет
56643425126с Сандеркисело
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