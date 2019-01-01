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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сандерки Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3554.
Бажанова Наталья Андреевна, вдовая солдатка с. Верхозовка (Сандерки) Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 27.
Кондраков Иван Михайлович, отставной ефрейтор с. Сандерки Ново-Кутлинской волости. 1912 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 246.
Столяров Николай Петрович, отставной канонир с. Сандерки Ново-Кутлинской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 537.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1051Сандерки (Верхозовка, Никольское), с. вл.при оз. Сандерке.43445199230Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Никольское, Сондерки тож34Анд. Ив. Барышников120—32
С. Никольское, Сондерки тож34Анд. Ив. Барышников120—32
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
564. Сандерки (Верхозовка, Никольское), село бывшее владельческое, дворов 55, жителей 333, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47185Сандеркисело53°37'45°17'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643425126с Сандеркисело