деревня Цуриково, деревня Цуриково, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Цуриково

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разрешении перезалога родового имения при селе Цурикове, Башкатовской волости, Мценского уезда, Орловской губернии, принадлежащего княгине Е. Черкасской. 1916 г. // Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3593Цуриково, сц. вл.при колодцах.261626150170

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Башкатовская волость
Цурикова (деревня)7Станция Отрада

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
292686Цуриководеревня53°10'с.ш.36°14'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Башкатовское сельское поселение
54636404191д Цуриководеревня
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