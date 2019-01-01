город Облучье, город Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019) — Familio

Облучье

Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Еврейская автономная область, Облученский район
12838Облучьегород49°01'с.ш.131°03'в.д.M-52-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Еврейская автономная область, Облученский муниципальный район, Облученское городское поселение
99620101001г Облучьегород
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