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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Подгороной Харинской вол. Тотемского уезда С. В. Дурнева о нанесении ему сыном Борисом оскорблений. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по жалобе, поданной на имя Императрицы Марии Федоровны, отставного нижнего чина, крестьянина деревни Подгорной Харинской волости Тотемского уезда И. А. Дурнева об от Показать все
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Подгорной Харинской волости Дурневых об аренде. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по представлению Тотемского уездного съезда с жалобой крестьян дер. Подгорной Харинской волости на постановление съезда, которым им отказано в ссуде на продовольстви Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Илезской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9834Подгорная, д. каз.при р. Илезе.6425124441
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2020ПодгорнаяХаринское.Воскресенскийбывшие государственные651,5247485
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Подгорная162634деревняРусские266874142
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Подгорная (1 пром. зав.) 3839деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 276 км. Летнее: —.2826
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228192Подгорнаядеревня59°59'с.ш.43°44'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608460151д Подгорнаядеревня