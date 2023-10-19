деревня Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Подгорная

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Подгороной Харинской вол. Тотемского уезда С. В. Дурнева о нанесении ему сыном Борисом оскорблений. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по жалобе, поданной на имя Императрицы Марии Федоровны, отставного нижнего чина, крестьянина деревни Подгорной Харинской волости Тотемского уезда И. А. Дурнева об от Показать все
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Подгорной Харинской волости Дурневых об аренде. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по представлению Тотемского уездного съезда с жалобой крестьян дер. Подгорной Харинской волости на постановление съезда, которым им отказано в ссуде на продовольстви Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Илезской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9834Подгорная, д. каз.при р. Илезе.6425124441

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Харинская волость
2020ПодгорнаяХаринское.Воскресенскийбывшие государственные651,5247485

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость
Подгорная162634деревняРусские266874142

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Харинский сельсовет
Подгорная (1 пром. зав.) 3839деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 276 км. Летнее: —.2826

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
228192Подгорнаядеревня59°59'с.ш.43°44'в.д.O-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Тимановское сельское поселение
19608460151д Подгорнаядеревня

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