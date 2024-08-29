село Левенка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Левенка

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1536Ливенка, с. каз.при рч. Стерихе.34462579791031Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Липовская волость
940. Левинка, село бывшее государственное, при речке Стерихе, дворов 418, жителей 2529, церковь православная, школа, 4 лавки, 14 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Липовская волость
С. Левинка. Б. госуд. Рус. и мордва Прав. и раск.445415743856320632199

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
43763Левенкасело52°21'с.ш.48°31'в.д.N-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Липовское сельское поселение
63614435106с Левенкасело

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