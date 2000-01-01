деревня Усть-Нердва, деревня Усть-Нердва, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Нердва

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8565Усть-Нердва, дер.при устье рч. Нердвы.1927261826

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Александро-Рождественская волость
1589. Усть-Нердва, деревня бывшая владельческая, при речке Нердве, дворов 24, жителей 144, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Александро-Рождественская волость
12) д. Усть-Нердва, на р.р. Нердве и Обве, распл.Александро-Рождественское общество294134Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские1805

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
734758Усть-Нердвадеревня58°32'00"55°17'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
57622434196д Усть-Нердвадеревня
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