село Канаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Канаевка

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Солопове Григории Поликарповиче, крестьянине с. Канаевки, Клевенской вол., Николаевского у., Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904–1905 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1751Канаевка, с. каз.при р. Большом Иргизе.692230810591137Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Клевонская волость
912. Канаевка, село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 277, жителей 2676, церковь православная, 3 лавки, 3 ярмарки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Канаевская волость
С. Канаевка. Б. госуд. Рус. Прав. Старообряд. и молокан.4321Р. Б. Иргиз1206046514511429

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
44731Канаевкасело52°11'с.ш.49°39'в.д.N-39-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Канаевское сельское поселение
63619430101с Канаевкасело

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