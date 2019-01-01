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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Солопове Григории Поликарповиче, крестьянине с. Канаевки, Клевенской вол., Николаевского у., Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904–1905 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1751Канаевка, с. каз.при р. Большом Иргизе.692230810591137Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
912. Канаевка, село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 277, жителей 2676, церковь православная, 3 лавки, 3 ярмарки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Канаевка. Б. госуд. Рус. Прав. Старообряд. и молокан.4321Р. Б. Иргиз12060—46514511429
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44731Канаевкасело52°11'с.ш.49°39'в.д.N-39-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63619430101с Канаевкасело