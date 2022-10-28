село Дмитриевское, село Дмитриевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Дмитриевское

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7080Дмитриевское (Селище), сел.при рч. Селишенке.1543271719Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин 1. Мельница 1.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Дмитриевская волость
1) с Дмитриевское, на р. Моле; прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. ст., фельдш. п., торжки; 11 февр., 18 авг., 26 окт., на 7-й неделе по Пасхе в четверг, распл.Посадское общество95215233Бывшие помещичьиПравославныеРусские148

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Дмитриевская волость
село Дмитриевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346355Дмитриевскоесело58°37'00"55°44'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Сретенское сельское поселение
57620434191с Дмитриевскоесело
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