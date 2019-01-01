деревня Полянки, деревня Полянки, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Полянки

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Полянка Ильинской волости Ростовского уезда Семеном Степановичем Юдачевым за крестьянина дер. Строганово Савинской волости Михаила А Показать все
Сведения о землеустройстве д. Полянки Ильинской волости Ростовского уезда. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1264.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7213Полянки, д. вл.при колодцах.4228186268

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
д. ПолянкиI. Ильинское общество25825Назорновский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588505Полянкидеревня56°58'39°47'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151156д Полянкидеревня
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