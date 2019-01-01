село Гора Пневиц, село Гора Пневиц, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Гора Пневиц

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3957Гор-Пневиц (Гор-Пневицы), с. вл.при колодцах.562637161186Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Гор-Кнельцы. Д. Старова, Белоглазова, Деревеньки, Юрцова и Снятинка4Степ. Петр. Колмогоров3979103
С. Гор-Поневицы, с 5 деревнями22Степ. Петр. Колмогоров4069103

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Переславский уезд, Михайловская волость
290. Горь-Поневицы, село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 230, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
111662Гора Пневицдеревня56°48'38°10'O-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Нерльское сельское поселение
28622424236с Гора Пневицсело
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